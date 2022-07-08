Надувают отлично. Из России годами вывозили миллиарды с помощью аппаратов для надувания бутылок

Расследование провел Transparency International (признан в России иноагентом) и выяснил, что в некоторых случаях цена аппаратов была завышена в 800 раз, а сами аппараты даже не пересекали границу, но деньги за них переводили.

Платежи проводил «Банк Санкт-Петербург». Помимо этого, $30 млн перевел Промсвязьбанк, а $4 млн — "Универсальные финансы.

Авторы расследования выяснили, что сделки проводились в 2014–2016 годах. В общей сложности в схеме задействовано 130 российских и зарубежных компаний-однодневок. Их учредили в основном находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде.

Согласно документам, за этот период были совершены сотни подозрительных сделок, в которых цены на аппараты для надувания бутылок завышались в десятки и сотни раз.

Вскоре после совершения сделок большинство фирм прекращали существование.