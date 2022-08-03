Росстат не дружит с математикой или допустил опечатку. Эксперты перепроверили доклад ведомства

Ошибку в докладе ведомства «О социально экономическом положении» за июль заметили аналитики агентства MMI.

«Любой, кто знаком с основами арифметики за начальную школу, понимает, что так быть не может», - сообщили они в своем Telegram-канале.

Так, известно, что реальные располагаемые доходы снизились по итогам второго квартала на 0,8%. Кварталом ранее россияне, по данным того же Росстата, стали беднее на 1,2%. Но по итогу за полгода мы видим все те же 0,8% в годовом выражении.

Аналитики MMI перепроверили данные и убедились, что так быть не может, то есть в расчетах явные расхождения.

Эксперты выразили надежду, что это всего лишь опечатка и ведомство ее скоро исправит.

Ранее Росстат заявил, что сравнит богатейших с беднейшими по новой шкале.