Росстат сравнит богатейших с беднейшими по новой шкале. Оценка расслоения станет более точной

Решение принято по итогам заседания рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ведомства должны оперативно изучить разрыв в доходах богатейших и беднейших 10% населения, а после показать их в графиках.

Оценку произведут по десяти группам по разным показателям.

Первые данные будут опубликованы за второй квартал 2022 года.

Ранее Росстат уже публиковал аналогичные данные о разрыве в доходах, но тогда сравнивали по шкале 20%. То такой показатель может сгладить расслоение между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными россиянами. Кроме того, показатели публиковались за год.

Рабочая группа также поручила Минтруду изучить, как повлияли повышение пенсий, прожиточного минимума и ежемесячных выплат многодетным семьям на снижение уровня бедности.