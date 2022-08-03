Банки Зенит и Акибанк прекращают валютные переводы

Об этом сообщает телеграм-канал «Труба под Неглинной».

Переводы в китайских юанях в Зените будут проходить по-прежнему, комиссия составит 2% от суммы перевода. Сумма для перевода должна быть не менее $50 и не более $350.

Ранее Тинькофф банк объявил о запрете на валютные переводы с 6 июля по 1 октября.

Также открыть счет в евро и долларах в банках «Русский Стандарт», «Экспобанк» и «ЮниКредит Банк» не смогут ни новые, ни нынешние клиенты.

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