Пользователи интернета

❌VPN-сервисы предлагают отнести к категории 18+

Автором предложения стал ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж. Инициативу он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

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Об этом сообщают «Известия».

Российские магазины мобильных приложений обязательно должны помечать VPN - сервисы отметкой «18+» и добавлять пометку «Содержит угрозы информационной безопасности». Об этом говорится в письме ученого.

Он называет такие сервисы, опасными для детей, поскольку малолетние пользователи могут получить через них доступ к запрещенному контенту, а потом передать его третьей стороне.

Кудж уверен, что мера снизит риск утечки персональных данных, защитит несовершеннолетних россиян от «деструктивного и опасного контента», а также повысит «информационную грамотность и гигиену».

С января по апрель число пользователей VPN выросло более чем в 53 раза, но вводить ответственность из-за использования таких сервисов не планируют.

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