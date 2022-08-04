УК РФ

На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов

Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.

Версия для печати

СК не устаивает такой порядок действия, так как ранее они могли заводить уголовные дела, например, при обналичке, без привлечения налоговиков. Тем самым налогоплательщики не успевали вывести все активы.

Новый порядок вызывает опасения у следователей. Поэтому планируется предложить властям сократить срок ожидания налоговиков.

Напоминаем, с марта 2022 года СК запрещено самостоятельно заводить уголовные дела по налоговым преступлениям (закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ). Первоначально надо дождаться информации от налоговиков.

В свою очередь ФНС должны давать налогоплательщикам два месяца на добровольное погашение задолженности.

Источник: rtvi.

Новость дополняется...

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:

— 42 онлайн-курса;
— 400+ чек-листов;
— 342 вебинара;
— Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Как оформить прием на работу в 2022 году

Оформить прием на работу нужно не позднее трех дней с фактического допуска к труду (ст. 67 ТК). В 2022 году бизнесу важно учитывать некоторые нюансы этой процедуры, особенно те, что связаны с подтверждением стажа и электронными трудовыми книжками.

Как оформить прием на работу в 2022 году
Электронная отчетность

Налоговикам запретили штрафовать компании за несвоевременную сдачу отчетности по ТКС. Но только если вины организации в этом нет

Штрафа не будет только в том случае, если компания представит подтверждающие документы, что отправление отчетности временно недоступно по определенным причинам.

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

Сегодня мы снова затронем тему единого налогового платежа. Несколько недель назад мы обсуждали этот новый механизм уплаты налогов, но тогда это было всего лишь предложениями. А сейчас уже стало реальностью, ведь в конце июня закон был принят Госдумой.

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?
Читать еще