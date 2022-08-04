На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов

СК не устаивает такой порядок действия, так как ранее они могли заводить уголовные дела, например, при обналичке, без привлечения налоговиков. Тем самым налогоплательщики не успевали вывести все активы.

Новый порядок вызывает опасения у следователей. Поэтому планируется предложить властям сократить срок ожидания налоговиков.

Напоминаем, с марта 2022 года СК запрещено самостоятельно заводить уголовные дела по налоговым преступлениям (закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ). Первоначально надо дождаться информации от налоговиков.

В свою очередь ФНС должны давать налогоплательщикам два месяца на добровольное погашение задолженности.

Источник: rtvi.

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