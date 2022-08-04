Центробанк рассказал, по какому принципу дальше он будет вводить валютные запреты

Ограничения будут вводить только по принципу взаимности.

Версия для печати

Об этом говорится в докладе регулятора.

Новые валютные запреты регулятор введет в отношении тех государств, которые вводят такие же меры против РФ. Будет учтено и резидентство. Требования к резидентам будут максимально мягкими. К нерезидентам отношение будет жестким. Степень жесткости будет зависеть от их юрисдикции.

А в отношении дружественных государств, наоборот, регулятор планирует смягчать правила.

При этом, если недружественные страны вдруг смягчат санкции против РФ, то в ответ Банк России рассмотрит такие же варианты. Например, можно взаимно разблокировать активы.

Такой подход позволит перейти на расчеты в российских рублях и в валютах дружественных государств, уверен ЦБ.

Регулятор также планирует еще сократить операции в евро и долларах. Эти валюты ЦБ называет «токсичными» и предлагает использовать их максимально редко.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:

— 42 онлайн-курса;
— 400+ чек-листов;
— 342 вебинара;
— Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Как оформить прием на работу в 2022 году

Оформить прием на работу нужно не позднее трех дней с фактического допуска к труду (ст. 67 ТК). В 2022 году бизнесу важно учитывать некоторые нюансы этой процедуры, особенно те, что связаны с подтверждением стажа и электронными трудовыми книжками.

Как оформить прием на работу в 2022 году
Электронная отчетность

Налоговикам запретили штрафовать компании за несвоевременную сдачу отчетности по ТКС. Но только если вины организации в этом нет

Штрафа не будет только в том случае, если компания представит подтверждающие документы, что отправление отчетности временно недоступно по определенным причинам.

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

Сегодня мы снова затронем тему единого налогового платежа. Несколько недель назад мы обсуждали этот новый механизм уплаты налогов, но тогда это было всего лишь предложениями. А сейчас уже стало реальностью, ведь в конце июня закон был принят Госдумой.

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?
Читать еще