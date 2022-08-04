Центробанк рассказал, по какому принципу дальше он будет вводить валютные запреты

Об этом говорится в докладе регулятора.

Новые валютные запреты регулятор введет в отношении тех государств, которые вводят такие же меры против РФ. Будет учтено и резидентство. Требования к резидентам будут максимально мягкими. К нерезидентам отношение будет жестким. Степень жесткости будет зависеть от их юрисдикции.

А в отношении дружественных государств, наоборот, регулятор планирует смягчать правила.

При этом, если недружественные страны вдруг смягчат санкции против РФ, то в ответ Банк России рассмотрит такие же варианты. Например, можно взаимно разблокировать активы.

Такой подход позволит перейти на расчеты в российских рублях и в валютах дружественных государств, уверен ЦБ.

Регулятор также планирует еще сократить операции в евро и долларах. Эти валюты ЦБ называет «токсичными» и предлагает использовать их максимально редко.