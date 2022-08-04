Центробанк продолжает борьбу с «токсичными» валютами. Он вводит новые меры против евро и доллара

Об этом говорится в докладе регулятора.
Блокировка российских активов, а также ограничения на расчеты в основных мировых резервных валютах, введенные из-за санкций, создают риски для россиян и бизнеса, которые еще продолжают использовать доллары и евро. Эти валюты ЦБ называет «токсичными» и предлагает использовать их максимально редко.
Параллельно ЦБ хочет решить проблемы с заблокированными активами и предлагает участникам рынка опять публиковать финансовую отчетность. Оба условия нужны для стабильности финансового рынка.
Всего доклад Центробанка «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» состоит из 14 разделов. Сбор замечаний и предложений продлится до 1 сентября.
1 августа Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты. До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро.