Декларация по налогу на имущество

👀Снова меняют форму декларации по налогу на имущество

Обновят форму, порядок заполнения и формат декларации по налогу на имущество. Новые правила нужно применять с подачи декларации за 2022 год, но не ранее 1 января 2023 года.

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Проект приказа ФНС опубликован на федеральном портале.

В разделе 1 больше не нужно указывать признак налогоплательщика (убирают стр. 005).

В разделе 2.1 для стр. 010, отражающей код номера объекта, предлагают исключить код 2 — «условный номер».

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Добавят новый раздел 2.2 для вычета по СЗПК.

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Укажут, что раздел 3 заполняют только иностранные организации. Сейчас в порядке заполнения об этом не сказано, но есть письмо ФНС по этой теме.

Кроме этого изменят штрихкоды. Формат представления декларации тоже будет новый.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом – еще новее.

Таким образом, бухгалтеры еще не успели воспользоваться новой формой декларации за 2022 год, а она становится еще новее.

За 2022 год российский бизнес не сдает декларацию по недвижимости, облагаемой по ка\дастрвой стоимости. Считать налог будут сами налоговики.

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