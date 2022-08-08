👀Снова меняют форму декларации по налогу на имущество

Проект приказа ФНС опубликован на федеральном портале.
В разделе 1 больше не нужно указывать признак налогоплательщика (убирают стр. 005).
В разделе 2.1 для стр. 010, отражающей код номера объекта, предлагают исключить код 2 — «условный номер».
Добавят новый раздел 2.2 для вычета по СЗПК.
Укажут, что раздел 3 заполняют только иностранные организации. Сейчас в порядке заполнения об этом не сказано, но есть письмо ФНС по этой теме.
Кроме этого изменят штрихкоды. Формат представления декларации тоже будет новый.
Ранее мы сообщали, что в 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом – еще новее.
Таким образом, бухгалтеры еще не успели воспользоваться новой формой декларации за 2022 год, а она становится еще новее.
За 2022 год российский бизнес не сдает декларацию по недвижимости, облагаемой по ка\дастрвой стоимости. Считать налог будут сами налоговики.