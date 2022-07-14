Декларация по налогу на имущество

Раздел 3 в декларации по налогу на имущество российским компаниям заполнять не надо

За 2022 год бизнесу надо будет отчитывать по налогу на имущество, которое облагается по инвентаризационной стоимости. Налог по кадастровой стоимости налоговики насчитают сами. Поэтому раздел 3 в декларации заполнять не надо.

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В новой форме декларации раздел с налогом по кадастру есть (раздел 3). Но он предназначен только для иностранных компаний. Там они показывают имущество, облагаемое по кадастровой стоимости.

Российские организации заполнять этот раздел не должны.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 08.07.2022 № БС-4-21/8708@.

Речь идет о декларации, которая действует с 2023 года по приказу ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в ред. Приказов от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@, от 28.01.2022 № ЕД-7-21/53@).

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Если же вам нужно сдать декларацию за 2022 год сейчас, в 2022 году, то нужно применять старую форму, по приказу ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в ред. Приказа от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@).

«В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее».

В декларации за 2022 год по старой форме при необходимости в разделе 3 надо отразить льготу. Об этом мы рассказывали здесь.

Декларация по налогу на имущество

Раздел 3 в декларации по налогу на имущество российским компаниям заполнять не надо

За 2022 год бизнесу надо будет отчитывать по налогу на имущество, которое облагается по инвентаризационной стоимости. Налог по кадастровой стоимости налоговики насчитают сами. Поэтому раздел 3 в декларации заполнять не надо.

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