Численность для льготы по налогу на прибыль надо считать так, как сказал Росстат

Об этом сказал Минфин в Письме от 25 июля 2022 г. № 03-03-06/1/71220.

Порядок расчета средней численности работников приведен в Приказе Росстата от 28 октября 2013 года № 428.

Средняя численность включает:

среднесписочную численность работников;

среднюю численность внешних совместителей;

среднюю численность работников, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам.

Для определения среднесписочной численности работников за месяц нужно сложить списочную численность работников за каждый календарный день месяца, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и поделить ее на число календарных дней месяца.

При этом в списочной численности работников за каждый календарный день нужно учесть всех трудоустроенных, независимо от того, были ли они в этот день на работе или нет.

В списочной численности нужно учесть:

работников, оформленных по трудовому договору, которые выполняют постоянную, временную или сезонную работу один день и больше;

собственников фирмы, работающих и получающих в ней зарплату.

До 2030 года сохранят прежние ставки по налогу на прибыль по бюджетам, а IT-компании будут пользоваться налоговой льготой по прибыли на новых условиях.