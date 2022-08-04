Налог на прибыль

Численность для льготы по налогу на прибыль надо считать так, как сказал Росстат

Одним из условий применения медорганизацией нулевой ставки по налогу на прибыль является наличие штата из 15 работников. В Налоговом кодексе нет порядка определения численности работников. Поэтому ее нужно считать по указанию Росстата.

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Об этом сказал Минфин в Письме от 25 июля 2022 г. № 03-03-06/1/71220.

Порядок расчета средней численности работников приведен в Приказе Росстата от 28 октября 2013 года № 428.

Средняя численность включает:

  • среднесписочную численность работников;
  • среднюю численность внешних совместителей;
  • среднюю численность работников, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам.

Для определения среднесписочной численности работников за месяц нужно сложить списочную численность работников за каждый календарный день месяца, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и поделить ее на число календарных дней месяца.

При этом в списочной численности работников за каждый календарный день нужно учесть всех трудоустроенных, независимо от того, были ли они в этот день на работе или нет.

В списочной численности нужно учесть:

  • работников, оформленных по трудовому договору, которые выполняют постоянную, временную или сезонную работу один день и больше;
  • собственников фирмы, работающих и получающих в ней зарплату.

До 2030 года сохранят прежние ставки по налогу на прибыль по бюджетам, а IT-компании будут пользоваться налоговой льготой по прибыли на новых условиях.

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