Неявка директора в инспекцию не доказывает фиктивность его работы

На следующий день после регистрации компании налоговая вызвала ее директора по вопросу ведения им хозяйственной деятельности.

Директор не явился и ИФНС направила ему уведомление о представлении достоверных данных по учредителю и руководителю.

Так как ответ не поступил, то налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о директоре и участнике общества.

Компания не согласилась с этим и пожаловалась в вышестоящую инспекцию. Ей отказали.

Суды встали на сторону общества указав, что налоговая не предоставила доказательств о том, что директор не является фактическим руководителем и единственным учредителем общества.

Налоговики не доказали недостоверность трудового договора, заключенного между обществом и директором, и приказа на его назначение. А также не оспорили документы на открытие расчетного счета, заверенные банком.

Одна неявка в инспекцию не опровергает всю работу в компании. Суд решил, что запись о недостоверности сведений недействительна.

Так сказал суд в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10.06.2022 № А55-26473/2021.

Гаражные кооперативы и ТСЖ сложнее исключить их ЕГРЮЛ , а электронная почта скоро может заменить юридический адрес.