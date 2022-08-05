Регистрация и ликвидация бизнеса

Неявка директора в инспекцию не доказывает фиктивность его работы

Налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о руководителе и учредителе, потому что директор компании, он же единственный учредитель, не пришел по вызову в инспекцию. Суд отменил это решение.

Версия для печати

На следующий день после регистрации компании налоговая вызвала ее директора по вопросу ведения им хозяйственной деятельности.
Директор не явился и ИФНС направила ему уведомление о представлении достоверных данных по учредителю и руководителю.
Так как ответ не поступил, то налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о директоре и участнике общества.

Компания не согласилась с этим и пожаловалась в вышестоящую инспекцию. Ей отказали.

Суды встали на сторону общества указав, что налоговая не предоставила доказательств о том, что директор не является фактическим руководителем и единственным учредителем общества.

Налоговики не доказали недостоверность трудового договора, заключенного между обществом и директором, и приказа на его назначение. А также не оспорили документы на открытие расчетного счета, заверенные банком.

Одна неявка в инспекцию не опровергает всю работу в компании. Суд решил, что запись о недостоверности сведений недействительна.

Так сказал суд в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10.06.2022 № А55-26473/2021.

Гаражные кооперативы и ТСЖ сложнее исключить их ЕГРЮЛ , а электронная почта скоро может заменить юридический адрес.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

IT-компании

Работники IT-компаний, исключенных из реестра, сохраняют льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сотрудники компаний и банков, которые были исключены из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, не потеряют льготную ставку по ипотеке, если они ее уже оформили.

Инвестиции

Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий

Президент подписал указ об ответных мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах, который до 31 декабря запрещает сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
IT-компании

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

Мероприятия

Разместить
Электронная отчетность

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД

Многие компании в целях экономии привлекают для ведения бухгалтерии аутсорсеров. Однако, сразу возникает вопрос с отчетами — чья подпись будет на них стоять? Раньше электронную подпись (ЭП) на токене руководитель просто отдавал аутсорсеру, но сейчас все изменилось — эта практика несет риски и для заказчика, и для исполнителя.

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД
Читать еще