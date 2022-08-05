Для перехода на налоговый мониторинг с 2023 года нужно успеть подать заявление до 1 сентября

На налоговый мониторинг вправе перейти организация, у которой общая сумма уплачиваемых налогов превышает 100 млн рублей.
В эту сумму входят все налоги, в том числе те, которые компания уплатила в качестве налогового агента. Исключение составят налоговые платежи, перечисленные на таможне.
Кроме того, объем выручки и стоимость чистых активов у такой компании должны составлять более 1 млрд рублей. Преференции в этом плане даны только консолидированным группам налогоплательщиков и участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
В пакет документов входят:
- заявление;
- регламент информационного взаимодействия;
- информация об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля такого участия должна составлять более 25%);
- учетная политика для целей налогообложения организации;
- информация об организации системы внутреннего контроля.
Об этом напомнила ФНС в своем сообщении от 05.08.2022.
А с 2024 года планируется интеграция АИС «Налог-3» и информационных систем компаний-участников мониторинга.