Для перехода на налоговый мониторинг с 2023 года нужно успеть подать заявление до 1 сентября

На налоговый мониторинг вправе перейти организация, у которой общая сумма уплачиваемых налогов превышает 100 млн рублей.

В эту сумму входят все налоги, в том числе те, которые компания уплатила в качестве налогового агента. Исключение составят налоговые платежи, перечисленные на таможне.

Кроме того, объем выручки и стоимость чистых активов у такой компании должны составлять более 1 млрд рублей. Преференции в этом плане даны только консолидированным группам налогоплательщиков и участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В пакет документов входят: заявление;

регламент информационного взаимодействия;

информация об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля такого участия должна составлять более 25%);

учетная политика для целей налогообложения организации;

информация об организации системы внутреннего контроля.

Об этом напомнила ФНС в своем сообщении от 05.08.2022.

А с 2024 года планируется интеграция АИС «Налог-3» и информационных систем компаний-участников мониторинга.