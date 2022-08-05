Налоговый мониторинг

Для перехода на налоговый мониторинг с 2023 года нужно успеть подать заявление до 1 сентября

Решение о проведении или отказе в налоговом мониторинге в 2023 году налоговики примут до 1 ноября.

Версия для печати

На налоговый мониторинг вправе перейти организация, у которой общая сумма уплачиваемых налогов превышает 100 млн рублей.

В эту сумму входят все налоги, в том числе те, которые компания уплатила в качестве налогового агента. Исключение составят налоговые платежи, перечисленные на таможне.

Кроме того, объем выручки и стоимость чистых активов у такой компании должны составлять более 1 млрд рублей. Преференции в этом плане даны только консолидированным группам налогоплательщиков и участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В пакет документов входят:

  • заявление;
  • регламент информационного взаимодействия;
  • информация об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля такого участия должна составлять более 25%);
  • учетная политика для целей налогообложения организации;
  • информация об организации системы внутреннего контроля.

Об этом напомнила ФНС в своем сообщении от 05.08.2022.

А с 2024 года планируется интеграция АИС «Налог-3» и информационных систем компаний-участников мониторинга.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Система быстрых платежей

Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду

В то время пока Apple Pay, Google Pay приостановили работу, способ оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) продолжает активно развиваться. Расскажем подробнее, какие выгоды получает бизнес, работая с СБП и как понять, что вам пора подключить новый способ оплаты.

Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду
Экономика России

Международные санкции. Какие риски они несут российскому бизнесу

После просмотра этого ролика вы получите представление о существе санкций, их видах, а также узнаете на какие санкционные риски следует обращать внимание, принимая решение об участии в сделке.

Читать еще