Однодневки

Убыточная компания с массовым адресом может оказаться фиктивной

ФНС назвала 12 признаков фиктивных компаний.

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Вот эти признаки:

1. Учредитель организации одновременно является учредителем еще в нескольких других юрлицах;

2. Руководитель организации числится директором одновременно в нескольких фирмах;

3. Юридический адрес компании выглядит как массовый, по нему зарегистрировано большое количество разных фирм;

4. У организации нет никаких ресурсов для ведения финансово-хозяйственной деятельности: нет помещения, нет оборудования, нет работников и т.п;

5. Организация не сдает отчетность, либо сдает «нулевки»;

6. Выявлены убытки на протяжении нескольких лет, либо нулевая прибыль;

7. У организации большие налоговые вычеты;

8. Учредитель или руководитель дисквалифицирован;

9. Подозрительные сделки совершены сразу после регистрации компании;

10. Компания не отплачивает аренду, электроэнергию, связь;

11. В штате компании нет персонала либо есть только один человек — он же директор;

12. Компания не отвечает на требования или письма ИФНС.

Налоговики предупреждают: если компания окажется фиктивной и подтвердится, что она создана для снижения налоговой нагрузки, ответственность понесет не только фирма-однодневка, но и ее контрагенты.

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