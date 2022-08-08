Убыточная компания с массовым адресом может оказаться фиктивной

Вот эти признаки:
1. Учредитель организации одновременно является учредителем еще в нескольких других юрлицах;
2. Руководитель организации числится директором одновременно в нескольких фирмах;
3. Юридический адрес компании выглядит как массовый, по нему зарегистрировано большое количество разных фирм;
4. У организации нет никаких ресурсов для ведения финансово-хозяйственной деятельности: нет помещения, нет оборудования, нет работников и т.п;
5. Организация не сдает отчетность, либо сдает «нулевки»;
6. Выявлены убытки на протяжении нескольких лет, либо нулевая прибыль;
7. У организации большие налоговые вычеты;
8. Учредитель или руководитель дисквалифицирован;
9. Подозрительные сделки совершены сразу после регистрации компании;
10. Компания не отплачивает аренду, электроэнергию, связь;
11. В штате компании нет персонала либо есть только один человек — он же директор;
12. Компания не отвечает на требования или письма ИФНС.
Налоговики предупреждают: если компания окажется фиктивной и подтвердится, что она создана для снижения налоговой нагрузки, ответственность понесет не только фирма-однодневка, но и ее контрагенты.