Власть хочет отдавать долги по зарплате за компании-банкроты штрафами, которые поступают в бюджет

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект.

Если документ примут, то долги работникам обанкротившихся предприятий будут гасить по новой схеме.

В частности, из федерального бюджета выделят деньги на зарплату за три месяца, которые компания задолжала до признания ее банкротом, но не более трех среднемесячных заработных плат по региону.

Деньги на эти выплаты возьмут из средств, которые поступают в казну в виде штрафов за правонарушения в сфере трудового законодательства.

Только в 2019 году общая сумм административных штрафов по трудовым нарушениям составила 3762,9 млн рублей, в 2020 году - 3710,3 млн рублей, сообщает Роструд.

Сейчас для упрощенного порядка по взысканию зарплатных долгов приставам предлагают разрешить не только списывать деньги со счетов работодателя, но и изымать его имущество.