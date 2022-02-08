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В счет долгов по зарплате предлагают забирать имущество работодателя. Сейчас можно только деньги

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Рубрика Исполнительное производство
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Для упрощенного порядка по взысканию зарплатных долгов приставам предлагают разрешить не только списывать деньги со счетов работодателя, но и изымать его имущество.

Поправки, по мнению Генпрокуратуры, надо внести в закон «Об исполнительном производстве». По действующим нормам взыскать долги по зарплате с компании можно только с ее счетов. Имущество в этом случае не трогают.

Если к приставу пришли с исполнительным листом, полученным через суд, в том числе и с долгами по зарплате, то тут он может спокойно арестовывать счета, имущество, реализовывать его на торгах. Однако именно для случаев, когда работникам не платят зарплату, в 2019 году появилась статья 72.2 в 229-ФЗ. Согласно этой статье, инспектор ГИТ может вынести решение о взыскании зарплаты, оно приравнивается к исплисту. Просуживать тут долг не надо. Но по этому решению взыскать можно только со счетов работодателя.

Генеральная прокуратура предлагает разрешить приставам в этих случаях изымать имущество работодателя и отправлять его на торги, чтобы взыскать деньги для выплаты долгов по зарплате работников.

Эксперты уже высказались против таких поправок. По их мнению, возможность изымать имущество компании в счет долгов по зарплате приведет к ее банкротству. Но, с другой стороны, а если работодатель умышленно деньги на счет не кладет и вообще их выводит? Получается, что работникам ничего и не остается: либо сидеть без зарплаты, либо уходить.

По материалам «Известий».

 

 

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