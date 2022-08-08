Проверки

Прокуроры отменили 60% внеплановых проверок Роспотребнадзора

Генпрокуратура считает, что РПН подменяет проверки административными расследованиями.

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На 1 июня 2022 года из 292 тысяч предложений о проведении внеплановых проверок осталось 20,4 тысячи.

По словам генпрокурора из интервью «Коммерсанту», прокуратура отказывает ведомствам из-за превышения полномочий.

А в некоторых случаях тот же Роспотребнадзор под видом проверок пытается проводить административные расследования.

Напомним, что до 31 декабря 2022 года не проводятся плановые проверки юрлиц и ИП, внесенных в реестр МСП. Мораторий не касается налогового контроля.

Исключение — если есть угроза причинить вред жизни людей и окружающему миру. Тогда внеплановые проверки проводятся, но по согласованию с прокуратурой.

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