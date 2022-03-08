❗ Отменят плановые проверки бизнеса, дадут людям и бизнесу кредитные каникулы. Закон принят

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Рубрика Малый бизнес
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Для малого и среднего бизнеса отменят плановые проверки до конца 2022 года, а для IT-бизнеса — до конца 2024 года. Бизнес сможет работать по просроченным лицензиям.

Опубликован федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

Среди мер поддержки также — кредитные каникулы как для бизнеса, так и для физлиц.

Обратиться в банк за кредитными каникулами надо до 30 сентября 2022 года. Кредитные каникулы дадут, если кредит оформлен до 1 марта 2022 года, а доход заемщика снизился на 30 %. Если ранее такие каникулы заемщик уже брал, он может оформить их повторно.

Могут дополнительно проиндексировать пенсии, поменять параметры отнесения бизнеса к МСП.

После принятия этого закона правительство сможет принимать нормативные акты для реализации заявленных мер поддержки.

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