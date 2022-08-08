Малый и средний бизнес

Бизнесу дадут льготные кредиты. Но пустить их можно на инвестиции

Получить деньги малые компании и микробизнес смогут под 4,5% годовых, а средние — под 3% при условии, что средства пойдут на инвестиции.

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Льготные кредиты будут давать, в первую очередь, компаниям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

В настоящее время кредиты бизнес может получить под 8%.

Такие кредиты будут выдавать сроком до 10 лет, при этом пониженная ставка будет действовать до 5 лет.

Оператором программы станет Корпорация «МСП», работники которой помогут предпринимателям с подготовкой документов на получение льготного кредита.

Об этом сообщил Интерфакс.

Тем временем хотят увеличить максимальный размер микрозайма для малого бизнеса, а Центробанк не хочет раздавать льготные кредиты всем подряд.

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