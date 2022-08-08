Бизнесу дадут льготные кредиты. Но пустить их можно на инвестиции

Льготные кредиты будут давать, в первую очередь, компаниям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.
В настоящее время кредиты бизнес может получить под 8%.
Такие кредиты будут выдавать сроком до 10 лет, при этом пониженная ставка будет действовать до 5 лет.
Оператором программы станет Корпорация «МСП», работники которой помогут предпринимателям с подготовкой документов на получение льготного кредита.
Об этом сообщил Интерфакс.
Тем временем хотят увеличить максимальный размер микрозайма для малого бизнеса, а Центробанк не хочет раздавать льготные кредиты всем подряд.