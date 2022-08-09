🚗Россияне активно скупают машины из Японии и Кореи. Поспособствовал укрепившийся рубль

Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

Пик по ввозу пришелся на июль, когда россияне перегнали через границу более 15 тыс. автомобилей, говорится в сообщении.

В основном ввозят автомобили японских марок и незначительное количество автомобилей корейских и китайских концернов.

В среднем автомобили хранятся в порту 9-10 дней, в день таможенники оформляют примерно 600 документов на новые автомобилей. В настоящее время на складах во Владивостоке находится 2 631 автомобиль. За эти машины еще не уплатили таможенные платежи.

Рост вызван укрепившимся курсом рубля, который «сейчас очень хорош для импорта», некоторые автомашины сейчас стоят столько же, как и при курсе 75 рублей за доллар, объяснил всплеск покупок автомашин директор компании-автодилера «Тецума Авто» Владислав Зотов.

Ранее зарубежным автоконцернам предложили выкупить сломанные машины у россиян.