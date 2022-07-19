🚗Зарубежным автоконцернам предложили выкупить сломанные машины у россиян

Письмо с таким содержанием организация направила в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), сообщают «Известия».

Выкупать автомобили, находящиеся на гарантийном ремонте, предлагается по рыночной цене на время оплаты. Производитель выплатит деньги за такие машины дилерам, которые, в свою очередь, сделают выплату покупателям по курсу.

В документе союз напомнил, что, что согласно закону «О защите прав потребителей», изготовитель должен обеспечить использование товара в течение всего срока службы. Сюда входят ремонт, техобслуживание и запчасти. Однако из-за санкций гарантийный ремонт недоступен из-за отсутствия необходимых запчастей.

Правомерность получения денег назад в случае невозможности гарантийного ремонта подтвердили и представители Роспотребнадзора, а глава Союза потребителей Петр Шелищ также попросил в письме, чтобы автоконцерны рассказали, как они планируют преодолеть трудности.

Многие зарубежные автопроизводители временно или полностью прекратили ввоз продукции в Россию из-за санкций, включая необходимые детали к автомобилям. Некоторые компании объяснили решение сложностями в логистике.

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