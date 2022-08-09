Инвестиции

«Финам» почти утроил комиссии для физлиц за вывод валюты с брокерского счета

Комиссия повышается с 10 августа за вывод долларов и евро во все банки. Исключение сделано для Финам-Банка.

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Об этом говорится в сообщении, которое брокер разослал своим клиентам.

Комиссия составит:

  • за вывод долларов 0,2% от выводимой суммы, но не менее $30 и не более $130;
  • за вывод евро 0,3%, но не менее €30 и не более €130.

Дополнительная комиссия в размере 0,05% от выводимой суммы этих валют будет взиматься за обработку поручений.

При выводе другой иностранной валюты размер комиссии сохраняется и будет равен 0,07%.

Ранее комиссия для вывода долларов и евро составлял по 0,07% от выводимой суммы. Для долларов - не меньше $20 и не более $100. Для евро - не менее €25 и не более €100.

8 августа «Брокер БКС» ввел комиссию за хранение валюты. Размер комиссии будет зависеть от стоимости активов на счету.

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