Валютные операции

«Брокер БКС» с 8 августа вводит комиссию за хранение валюты

Размер комиссии будет зависеть от стоимости активов на счету.

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Информация размещена на официальном сайте брокера.

При остатке на брокерском счету от 1000 до 50 000 долларов комиссия составит от 0,3% до 0,7% в месяц от этой суммы.

При сумме на счету меньше 1000 долларов комиссия взиматься не будет.

Комиссию будут списывать ежедневно в рабочие дни.

Ранее «Клерк» сообщал, что комиссию за хранение иностранной валюты на счетах ввели «Тинькофф Инвестиции».

Также в последние месяцы многие банки ввели комиссии за хранение иностранной валюты на счетах.

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