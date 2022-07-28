«Брокер БКС» с 8 августа вводит комиссию за хранение валюты

Информация размещена на официальном сайте брокера.

При остатке на брокерском счету от 1000 до 50 000 долларов комиссия составит от 0,3% до 0,7% в месяц от этой суммы.

При сумме на счету меньше 1000 долларов комиссия взиматься не будет.