Цены на машины выписывают виражи. Средний чек покупки придерживает Lada

Об этом сообщает онлайн-сервис «СберАвто».
Показатель на 10% выше, чем в январе, но значительно не дотягивает до средних весенних цен в 2,8 млн руб.
Эксперты утверждают, что это был временный всплеск, за которым последовал спад в мае до 2,4 млн рублей на новые автомобили и 1,15 млн рублей на подержанные.
Падение среднего чека продолжится и осенью, прогнозируют аналитики отрасли, в том числе за счет роста продаж Lada. Частично снижение среднего чека будут сдерживать китайские марки.
Столь нестабильное поведение цен вызвано дефицитом машин в России. Запасы постепенно заканчиваются, а новых поступлений не предвидится.
Тем временем россияне ввезли через Владивосток за семь месяцев 2022 года на 33% больше автомобилей. Сравнивали с показателем 2021 года. Таможенники региона оформили за это время 78 460 документов на автомашины.