Цены на машины выписывают виражи. Средний чек покупки придерживает Lada

Об этом сообщает онлайн-сервис «СберАвто».

Показатель на 10% выше, чем в январе, но значительно не дотягивает до средних весенних цен в 2,8 млн руб.

Эксперты утверждают, что это был временный всплеск, за которым последовал спад в мае до 2,4 млн рублей на новые автомобили и 1,15 млн рублей на подержанные.