Экономика России

Цены на машины выписывают виражи. Средний чек покупки придерживает Lada

Средняя цена на новые автомобили составляет 2,3 млн рублей, на автомобили с пробегом — 1,1 млн рублей. Это данные за июнь и июль.

Версия для печати

Об этом сообщает онлайн-сервис «СберАвто».

Показатель на 10% выше, чем в январе, но значительно не дотягивает до средних весенних цен в 2,8 млн руб.

Эксперты утверждают, что это был временный всплеск, за которым последовал спад в мае до 2,4 млн рублей на новые автомобили и 1,15 млн рублей на подержанные.

Падение среднего чека продолжится и осенью, прогнозируют аналитики отрасли, в том числе за счет роста продаж Lada. Частично снижение среднего чека будут сдерживать китайские марки.

Столь нестабильное поведение цен вызвано дефицитом машин в России. Запасы постепенно заканчиваются, а новых поступлений не предвидится.

Тем временем россияне ввезли через Владивосток за семь месяцев 2022 года на 33% больше автомобилей. Сравнивали с показателем 2021 года. Таможенники региона оформили за это время 78 460 документов на автомашины.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

НДС

При оказании электронных услуг юрлицам иностранные компании не будут вставать на учет в ФНС

С 4 квартала 2022 года иностранные фирмы сами не будут платить НДС при оказании электронных услуг российскому бизнесу. Это будут делать покупатели как налоговые агенты. Но инофирмы по-прежнему обязаны вставать на учет в ФНС. Эту обязанность отменят.

Подотчет, командировки

Служебное задание защитит расходы перед ФНС и станет доказательством в суде

Служебное задание для командировки в 2022 году оформлять не нужно. Обязательно оно, если это предусмотрено локальным нормативным актом у конкретного работодателя. Действительно ли без этого документа можно обойтись или он все-таки пригодится? Разберемся, когда служебное задание спасет организацию от претензий ФНС и проигрыша в суде.

Служебное задание защитит расходы перед ФНС и станет доказательством в суде

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60

ОСВ представляет собой свод данных по хозяйственным операциям, которые проводятся с использованием этого счета. Особенности формирования ОСВ связаны с тем, что счет 60 является активно-пассивным. Приведем образец такой ведомости и расскажем о ее заполнении.

Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60
Читать еще