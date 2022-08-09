Если при медосмотре психиатр заподозрит неладное, сотрудника надо направить на психиатрическое освидетельствование

Он утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н.

В приложении к этому приказу есть перечень работ, когда такое освидетельствование необходимо. Например, это работа с детьми, питьевой водой, транспортом, гостайной.

Минздрав в письме от 20.06.2022 № 30-0/3066769-14500 разъяснил, что психиатрическое освидетельствование проходят по направлению работодателя.

Такое направление выдадут, если в ходе обязательного медосмотра врач-психиатр выявит подозрения на наличие медицинских противопоказаний к работе.