Владельцы российских ТЦ просят упростить въезд ретейлерам из «дружественных» стран

С письмом президента Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, которое он направил главе МИД РФ Сергею Лаврову, ознакомился «Коммерсантъ».

Для заполнения высвобождающиеся 3 млн кв. м торговых площадей предлагают: отменить визы для бизнесменов из этих стран, или хотя бы понизить стоимость оформления виз для ретейлеров.

Сегодня главной сложностью при привлечении новых брендов в РФ является именно стоимость оформления виз. Также при визовой системе нет возможности назначать оперативные визиты в страну, говорится в письме.

В МИДе на запрос не ответили. В Минпромторге не ответили на вопрос о намерении оказать поддержку союзу по предложениям, которые направлены Сергею Лаврову.

Нпомним, российские торговые центры смогут в одностороннем порядке разрывать договоры аренды с ретейлом и общепитом из недружественных стран.