Владельцы ТЦ смогут досрочно выселять иностранных арендаторов

Такие поправки расчета арендной платы с ресторанами и магазинами одобрила Госдума. Режим будет действовать до конца 2022 года
Он распространяется на арендаторов:
- из недружественных стран;
- в случае если ставка арендной платы является долей дохода от хозяйственной деятельности арендатора;
- приостановивших свою деятельность из-за чего арендная плата снизилась в половину по сравнению с прошлым годом.
При соблюдении этих критериев арендатор сможет:
- требовать оплату аренды в размере среднемесячного платежа в 2021 году, если договор об аренде был заключен в 2022 году;
- отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке в случае неуплаты арендатором.
Авторы инициативы уверены, что правила защищают оставшийся в России бизнес.
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