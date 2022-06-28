Финансовый кризис

Владельцы ТЦ смогут досрочно выселять иностранных арендаторов

Российские торговые центры смогут в одностороннем порядке разрывать договоры аренды с ретейлом и общепитом из недружественных стран.

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Такие поправки расчета арендной платы с ресторанами и магазинами одобрила Госдума. Режим будет действовать до конца 2022 года

Он распространяется на арендаторов:

  • из недружественных стран;
  • в случае если ставка арендной платы является долей дохода от хозяйственной деятельности арендатора;
  • приостановивших свою деятельность из-за чего арендная плата снизилась в половину по сравнению с прошлым годом.

При соблюдении этих критериев арендатор сможет:

  • требовать оплату аренды в размере среднемесячного платежа в 2021 году, если договор об аренде был заключен в 2022 году;
  • отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке в случае неуплаты арендатором.

Авторы инициативы уверены, что правила защищают оставшийся в России бизнес.

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