Налоговики продолжают трясти самозанятых. Вебинар о том, как с этим жить, уже завтра

Вот, например, какие вопросы задают:
«Если работница в декрете до трёх лет и обучается от центра занятости на бесплатных курсах и параллельно планирует открыть статус самозанятого, она с пособий от ФСС слетит или нет?»
А налоговики ужесточают проверки и пристально следят за тем, чтобы такие работники не сотрудничали как СМЗ со своими работодателями.
Как все правильно оформлять и чего вы можете не знать в таких ситуациях, обсудим на бесплатном вебинаре уже завтра.
А еще поймете:
- какие аспекты в отношениях с самозанятыми являются важными для усиления позиции налогоплательщика;
- какие последствия ожидают налогоплательщика за противоправные налоговые схемы с привлечением самозанятых.
Спикер — Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам.
Начало в 15:00 мск.