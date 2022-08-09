Налоговики продолжают трясти самозанятых. Вебинар о том, как с этим жить, уже завтра

Вот, например, какие вопросы задают:

«Если работница в декрете до трёх лет и обучается от центра занятости на бесплатных курсах и параллельно планирует открыть статус самозанятого, она с пособий от ФСС слетит или нет?»

А налоговики ужесточают проверки и пристально следят за тем, чтобы такие работники не сотрудничали как СМЗ со своими работодателями.

Как все правильно оформлять и чего вы можете не знать в таких ситуациях, обсудим на бесплатном вебинаре уже завтра.

А еще поймете: какие аспекты в отношениях с самозанятыми являются важными для усиления позиции налогоплательщика;

какие последствия ожидают налогоплательщика за противоправные налоговые схемы с привлечением самозанятых.

Спикер — Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам.

Начало в 15:00 мск.

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