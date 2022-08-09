Банки под санкциями вправе заморозить только «новую» валюту. Так разъяснил ЦБ

Вчера президент издал указ, по которому банки под санкциями смогут замораживать валюту, поступившую на счета юрлиц и ИП в этих банках.

ЦБ разъяснил, что приостановить могут операции только с «новыми» деньгами, которые поступят на счета после того, как указ вступил в силу (после 8 августа). И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа.

Представитель Центробанка добавил, что такие меры нужны для того, чтобы бизнес не держал на счетах деньги в токсичных валютах. Так как из-за блокировки корреспондентских счетов банки не могут проводить платежи своих клиентов в таких валютах.