Налог на прибыль

Расходы на рекламные товары, необлагаемые НДС, повысят со 100 до 300 рублей

Сейчас не облагается НДС передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей. Этот лимит повысят.

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Не будет НДС, если для рекламы передают товары по 300 рублей за штуку.

Такая поправка в пп.25 п.3 статьи 149 НК содержится в проекте Минфина.

Отметим, что такая льгота по освобождению от НДС действует с 2006 года. С тех пор сумма не менялась.

Сейчас ее повышают сразу в 3 раза.

Ранее Минфин пояснял, что 100 рублей — это сумма с учетом НДС (письмо от 27.04.2010 № 03-07-07/17).

Если рекламные материалы не отвечают признакам товара, то есть не предназначены для реализации в собственном качестве, то при их передаче не будет НДС независимо от стоимости. Это, например, рекламные брошюры, проспекты, буклеты, листовки, значки с рекламной символикой.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2015 № 03-07-11/75489.

Если же речь идет о товаре (например, ежедневники, блокноты, ручки, пакеты, футболки), то здесь важна цена. Новый лимит — 300 рублей.

 

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