Налог на имущество организаций

📌 В 2023 году для имущественных налогов будут новые сроки уплаты

Декларации по земельному, транспортному налогу и налогу на имущество (по кадастровой стоимости) компании не сдают. Но авансовые платежи платят без всяких деклараций. Из-за введения ЕНС с 2023 года сроки уплаты изменятся. Все это собрали в таблицу.

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Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество организаций

Срок уплаты авансового платежа

в 2022 году

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом

в 2023 году

не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом

Срок уплаты налога

в 2022 году

1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

в 2023 году

28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Срок сдачи декларации

в 2022 году

 

30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

в 2023 году

25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

 

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