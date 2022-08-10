📌 В 2023 году для имущественных налогов будут новые сроки уплаты

Земельный налог
Транспортный налог
Налог на имущество организаций
Срок уплаты авансового платежа
в 2022 году
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом
в 2023 году
не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом
Срок уплаты налога
в 2022 году
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
в 2023 году
28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Срок сдачи декларации
в 2022 году
—
30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
в 2023 году
—
25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом