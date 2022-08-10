В Турции работают карты «Мир» от ВТБ и Сбера

Российские туристы рассказывают, что в DenizBank и VakifBank можно спокойно снять наличные с «Мира», эмитированного Сбербанком и ВТБ.

Тем самым турецкие банки рискуют попасть под вторичные санкции, вплоть до отключения от SWIFT, считают юристы.

Впрочем, расчет идет в рублях и лирах, не затрагивая доллар, поэтому риски вторичных санкций не столь высоки, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мы рассказывали, что с карты «Мир» можно снять песо в кубинских банкоматах и на очереди — оплата покупок в кафе и магазинах Кубы. А еще «Миром» можно оплатить покупки в некоторых устройствах платежной системе BC Card в Южной Корее.