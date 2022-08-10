Банковские карты

В Турции работают карты «Мир» от ВТБ и Сбера

Два банка Турции, которые ранее подписали соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты подсанкционных банков ВТБ и Сбера.

Версия для печати

Российские туристы рассказывают, что в DenizBank и VakifBank можно спокойно снять наличные с «Мира», эмитированного Сбербанком и ВТБ.

Тем самым турецкие банки рискуют попасть под вторичные санкции, вплоть до отключения от SWIFT, считают юристы.

Впрочем, расчет идет в рублях и лирах, не затрагивая доллар, поэтому риски вторичных санкций не столь высоки, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мы рассказывали, что с карты «Мир» можно снять песо в кубинских банкоматах и на очереди — оплата покупок в кафе и магазинах Кубы. А еще «Миром» можно оплатить покупки в некоторых устройствах платежной системе BC Card в Южной Корее.

 

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Бухгалтеры жалуются, что 1С неправильно считает отпускные из МРОТ

Средний заработок, из которого считают отпускные, не может быть меньше МРОТ. Если реальный средний дневной заработок (СДЗ) оказался меньше, чем СДЗ из МРОТ, то берут значение из МРОТ. При этом в программе 1С доля ставки не учитывается.

Как отчитаться за электронные кошельки

Электронные кошельки стали уже почти обычным делом, они удобны пока еще тем, кто не хочет быть под лупой «большого брата». Именно поэтому важно знать, как и когда нужно отчитываться за электронные кошельки и когда этого можно или нужно не делать.

Как отчитаться за электронные кошельки

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

Люди в черном. ЭпиПремиум. Итоги Клерка за июль

8 августа на «Клерк.Встречу» все сотрудники пришли в черной одежде. Я не понял, что произошло, пытался выяснить, мне не ответили. Когда сообразил в чем дело, поразился тонкому юмору коллег и умению выразить уважение. Вытер ментальные слезы, успокоился и стал слушать рассказы.

Люди в черном. ЭпиПремиум. Итоги Клерка за июль
Налоговые проверки

Вычет НДС по СМР для собственного потребления не зависит от сбора экспортного пакета документов

Налоговая отказала в возмещении НДС по СМР, выполненным хозспособом, полагая, что расходы связаны с реализацией товара на экспорт. Суд с этим не согласился.

Налоговые проверки

Налоговики решили, что «секрет производства электрожгутов» — не секрет и доначислили НДС. Суд не согласился

Компания платила лицензионные платежи за ноу-хау без НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК). Налоговики не увидели признаков ноу-хау, переквалифицировали операции в консультационные услуги и доначислили НДС.

Читать еще