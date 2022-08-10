Переводы от 10 тысяч перестанут уходить по коду из СМС, если ЦБ примет предложение экспертов

Такое предложение выдвинул экспертный совет ЦБ по защите прав потребителей и финансовых услуг. Об этом сообщили Известия.

Еще эксперты предлагают дать клиентам возможность сообщать в колл-центры банков о мошенничествах.

ЦБ на это сказал, что уже есть законопроект о двухдневном «периоде охлаждения», когда можно отменить транзакцию. И уже есть требования к верификации клиента, в том числе пин-коды и СМС-пароли.

Сейчас, чтобы сделать перевод нужно ввести только разовый код, который приходит по СМС. Этим пользуются мошенники. Но дополнительная идентификация клиента или ввод фиксированного пин-кода при переводе «замороженных» денег поможет сохранить их.

По мнению зампреда ЭС Эльмана Мехтиева, такой метод эффективен при оплате, когда стороны не доверяют друг другу. Но сейчас зачастую клиент сам готов сказать мошенникам нужную информацию как до совершения платежа, так и во время него.

Недавно на "Клерке" писали, что ЦБ объяснил, как клиенту банка установить запреты самому себе.