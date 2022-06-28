ЦБ объяснил, как клиенту банка установить запреты самому себе

Чтобы запретить себе брать кредиты, переводить деньги или ограничить эти операции по сумме, придется подать заявление в обслуживающий банк. Услуга бесплатная. Форму заявления разработают позже.

Соответствующие указания Банк России зарегистрировал в Минюсте.

«Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу» — уверен директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Также с 1 октября 2022 года банки обязаны будут идентифицировать устройства, с которых клиенты совершают онлайн-операции, проверять подлинность их телефонных номеров и адресов электронной почты.

Ранее ЦБ сообщал, что разрабатывает механизм кредитного самозапрета для борьбы с мошенниками. Перед тем, как выдать кредит банки и микрофинансовые организации должны будут проверять наличие такого запрета.