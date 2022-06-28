Банки

ЦБ объяснил, как клиенту банка установить запреты самому себе

С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут устанавливать себе запреты и ограничения.

Версия для печати

Чтобы запретить себе брать кредиты, переводить деньги или ограничить эти операции по сумме, придется подать заявление в обслуживающий банк. Услуга бесплатная. Форму заявления разработают позже.

Соответствующие указания Банк России зарегистрировал в Минюсте.

«Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу» — уверен директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Также с 1 октября 2022 года банки обязаны будут идентифицировать устройства, с которых клиенты совершают онлайн-операции, проверять подлинность их телефонных номеров и адресов электронной почты.

Ранее ЦБ сообщал, что разрабатывает механизм кредитного самозапрета для борьбы с мошенниками. Перед тем, как выдать кредит банки и микрофинансовые организации должны будут проверять наличие такого запрета.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)

Повышение квалификации

Вебинары для бухгалтеров

🙌Как вести бухучет командировок и не запутаться? Вебинар уже завтра

Да-да, мы знаем, насколько сложно бывает все учесть в работе с командировочными, как просто запутаться в отчетах и документах, а потом получить выговор от начальства при очередной проверке.

Мероприятия

Разместить
Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Смена директора ООО в 2022 году

Смена директора — законного представителя ООО не является внутренним делом общества, поскольку затрагивает интересы не только самой фирмы. Личность директора имеет значение и для контролирующих служб (особенно для ФНС), и для контрагентов, для банка и т. п. Вот почему замену директора в ООО всегда нужно проводить грамотно и аккуратно.

Смена директора ООО в 2022 году

Замечаний к протоколу осмотра не дал — дело проиграл

Налоговики провели осмотр изъятых документов и предметов после выездной проверки, с разницей в один день. Представитель налогоплательщика замечаний к протоколу не высказал, отметок не поставил. В итоге суды компании отказали.