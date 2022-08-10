Налог на прибыль

Телеком-бизнесу вернут часть налога на прибыль

Вернуть налог можно будет через инвестиционный налоговый вычет, который по предложению Минцифры ввели власти 14 регионов.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Telegram-канале Минцифры.

По мнению ведомства, такая льгота сохранит качество связи без дополнительных расходов, а также сохранит инвестиции в развитие сетей связи.

По закону пользоваться вычетом могут компании тех регионов, где принят соответствующий закон.

Сейчас такой закон уже есть в Амурской, Липецкой, Московской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Челябинской и Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Дагестан, Северной Осетии — Алании и Тыве, а также Ханты-Мансийском автономном округе.

Компании — плательщики налога на прибыль смогут пользоваться ИНВ до 31 декабря 2027 года включительно.

Ожидаемый эффект от экономии для телеком-бизнеса в 2022 году в этих регионах — несколько сотен миллионов рублей.

Минцифры надеется, что такой ИНВ введут все субъекты России.

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