Банки

Заморозки переводов не будет. Вместо этого будут два дня «охлаждать» клиентов банков

ЦБ не хочет замораживать переводы более 10 тысяч рублей и предлагает ввести двухдневный «период охлаждения», когда клиент сможет отменить перевод.

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Об этом сообщил РБК.

Банк России не прислушался к советам экспертов по заморозке переводов до повторной верификации личности, так как уверен, что клиенты все равно будут подтверждать их и отправлять деньги мошенникам.

От этого не спасают уже имеющиеся требования к идентификации, в том числе PIN-коды и СМС-пароли.

ЦБ предложил альтернативу: ввести двухдневный «период охлаждения», в течении которого отправитель денег сможет отменить перевод на счет тех, кто занимается выводом и снятием похищенных денег.

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