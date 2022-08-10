Заморозки переводов не будет. Вместо этого будут два дня «охлаждать» клиентов банков

Об этом сообщил РБК.
Банк России не прислушался к советам экспертов по заморозке переводов до повторной верификации личности, так как уверен, что клиенты все равно будут подтверждать их и отправлять деньги мошенникам.
От этого не спасают уже имеющиеся требования к идентификации, в том числе PIN-коды и СМС-пароли.
ЦБ предложил альтернативу: ввести двухдневный «период охлаждения», в течении которого отправитель денег сможет отменить перевод на счет тех, кто занимается выводом и снятием похищенных денег.