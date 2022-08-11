Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС

Если услуга оказана физлицу, платить НДС должна иностранная фирма-исполнитель.
Если услуга оказана юрлицу или ИП, платить НДС будет российский заказчик услуги как налоговый агент.
Такие поправки внесены Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ.
Если покупатель уплатил аванс иностранной фирме до дня вступления данного закона, он не будет налоговым агентом по НДС.
Более того, в таком случае бизнес может взять на вычет НДС, уплаченный иностранному исполнителю, даже если реализация свершится после 1 октября.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 08.08.2022 № СД-4-3/10308@.
При этом если иностранная компания оказывает какие-то иные услуги (не электронные), местом реализации которых считается РФ, то никакого налогового агентства по НДС тут нет. Платить налог должна сама иностранная фирма, которая стоит на учете в ФНС.