Если российская компания до 1 октября перечислит аванс иностранной фирме за электронные услуги, она не будет агентом по НДС

Если услуга оказана физлицу, платить НДС должна иностранная фирма-исполнитель.

Если услуга оказана юрлицу или ИП, платить НДС будет российский заказчик услуги как налоговый агент.

Такие поправки внесены Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ.

Если покупатель уплатил аванс иностранной фирме до дня вступления данного закона, он не будет налоговым агентом по НДС.

Более того, в таком случае бизнес может взять на вычет НДС, уплаченный иностранному исполнителю, даже если реализация свершится после 1 октября.