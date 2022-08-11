Пенсии

К выходу на пенсию россияне надеются накопить 1 млрд рублей: опрос

Большинство россиян (83%) хотели бы сделать накопления на старость. Средний класс говорит о сумме от 5 до 50 млн рублей, 12% мечтают накопить 1 млрд рублей, а самых скромных (3%) устроит 1 млн рублей.

Версия для печати

Опрос провели «СберНПФ» и холдинг Rambler&Co. 

Оставшиеся 17% опрошенных заявили, что деньги для них не главное и они не ставят цели накопить на старость, пишут «Известия».

Расклад по желаемой сумме накоплений такой:

  • до 1 млн руб. – 3%;
  • 1 – 5 млн руб. – 9%;
  • 5 – 10 млн руб. – 23%;
  • 20 – 50 млн руб. – 25%;
  • от 100 млн руб. – 15%;
  • от 1 млрд руб. – 12%.

Кстати, власти готовят реформу накопительных пенсий. Людям предложат самостоятельно платить взносы в счет будущей пенсии в размере 6% от зарплаты.

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Повышение квалификации

Зарплата

Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании

«Клерк» приоткрывает завесу тайны о том, какого бухгалтера любят больше всего. Конечно, бухгалтера по зарплате — зарплату любят все! Но нужно знать особенности расчета и других выплат работникам, уметь работать в 1С и оформлять документы. Всему учим в «Клерке» на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании

Мероприятия

Разместить
НДС

НДС при предоставлении неисключительных прав. Когда налог не платится?

В связи с большим количественных льгот для IT-компаний и инновационных компаний возникают вопросы исчисления и уплаты НДС по лицензионным договорам. Речь про ситуации, когда оформляется лицензия на объект авторского права, например, ограниченное право использования, подобно тому, как мы используем MS Office.

НДС при предоставлении неисключительных прав. Когда налог не платится?
Самозанятые

Несовершеннолетний самозанятый: что нужно знать заказчикам?

Многие заказчики предвзято относятся к несовершеннолетним, не считая их надежными контрагентами. Хотя многие подростки по креативности и исполнительности дадут 100 очков вперед некоторым взрослом. Нет ни малейших оснований отказываться от исполнителя, который устраивает вас всем, кроме возраста. Главное – соблюсти требования закона.

Несовершеннолетний самозанятый: что нужно знать заказчикам?
Читать еще