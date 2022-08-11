К выходу на пенсию россияне надеются накопить 1 млрд рублей: опрос

Опрос провели «СберНПФ» и холдинг Rambler&Co.

Оставшиеся 17% опрошенных заявили, что деньги для них не главное и они не ставят цели накопить на старость, пишут «Известия».

Расклад по желаемой сумме накоплений такой:

до 1 млн руб. – 3%;

1 – 5 млн руб. – 9%;

5 – 10 млн руб. – 23%;

20 – 50 млн руб. – 25%;

от 100 млн руб. – 15%;

от 1 млрд руб. – 12%.

Кстати, власти готовят реформу накопительных пенсий. Людям предложат самостоятельно платить взносы в счет будущей пенсии в размере 6% от зарплаты.