К выходу на пенсию россияне надеются накопить 1 млрд рублей: опрос

Опрос провели «СберНПФ» и холдинг Rambler&Co.
Оставшиеся 17% опрошенных заявили, что деньги для них не главное и они не ставят цели накопить на старость, пишут «Известия».
Расклад по желаемой сумме накоплений такой:
- до 1 млн руб. – 3%;
- 1 – 5 млн руб. – 9%;
- 5 – 10 млн руб. – 23%;
- 20 – 50 млн руб. – 25%;
- от 100 млн руб. – 15%;
- от 1 млрд руб. – 12%.
Кстати, власти готовят реформу накопительных пенсий. Людям предложат самостоятельно платить взносы в счет будущей пенсии в размере 6% от зарплаты.