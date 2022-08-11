Маркировка товаров

Пивоварам придется регистрироваться в системе маркировки с марта 2023 года

Обязать их это делать планирует Минпромторг.

Версия для печати

Чиновники Минпромторга подготовили проект закона о маркировке пива, который официально утвердит даты начала маркировки и обязательства ее участников.

Согласно проекту, обязательная маркировка стартует 1 апреля 2023 года. Чтобы включиться в оборот, пивоварам придется зарегистрироваться в системе уже с марта 2023.

Маркировка будет вводиться поэтапно: с 1 апреля маркировать надо будет пиво в кегах, пиво в стеклянной и ПЭТ-таре — с 1 октября 2023, а позже всех к системе присоединятся производители пива в алюминиевых банках (15 января 2024).

В экспериментальном режиме маркировать пиво в России начали с 1 апреля 2021 года. Этот процесс регулировало Постановление Правительства от 17.02.2021 № 204.

Если проект закона Минпромторга примут, то он станет новой нормативной базой для всех участников оборота пива.

 

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Расчеты с работниками

Коды в зарплатных платежках в 2022 году. Как соблюсти указание ЦБ и 229-ФЗ

Новые правила для зарплатных платежек касаются каждого бухгалтера. Их надо знать и применять ради своей же безопасности и спокойствия. Иначе работник будет возмущен незаконным удержанием, а руководителя ждет административная ответственность (которую он наверняка разделит с бухгалтером). Речь о том, чтобы платежи правильно маркировались для соблюдения 229-ФЗ.

Коды в зарплатных платежках в 2022 году. Как соблюсти указание ЦБ и 229-ФЗ

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Поставка

Как составить договор поставки товара с предоплатой

Договор поставки с предоплатой (авансом) имеет свои особенности, которые в основном регулируются ст. 487, 823 Гражданского кодекса РФ. Помимо указанных норм применяются и другие, косвенно касающиеся рассматриваемого вида сделки. О нюансах, которые необходимо учесть при включении в поставку условия о предварительной оплате, мы и расскажем далее.

Как составить договор поставки товара с предоплатой
Трудовые проверки

Что нужно знать любому работодателю о проверках ГИТ?

ГИТ – государственная инспекция труда. Надзорный орган, который может проверить любую компанию или ИП, который является работодателем. Да-да, кроме налоговиков к вам могут прийти и другие проверяющие и заглянуть в документы.

Что нужно знать любому работодателю о проверках ГИТ?
УСН

Налоговики переквалифицировали заем в доход от реализации и ИП слетел с УСН

Заем, полученный предпринимателем на упрощенке от взаимозависимого лица, надо включать в доходы для расчета лимита по УСН, если это по факту никакой не заем, а схема по отимизации. Если лимит превышен, право на УСН утрачено и надо платить НДС и НДФЛ.

Читать еще