Пивоварам придется регистрироваться в системе маркировки с марта 2023 года

Чиновники Минпромторга подготовили проект закона о маркировке пива, который официально утвердит даты начала маркировки и обязательства ее участников.

Согласно проекту, обязательная маркировка стартует 1 апреля 2023 года. Чтобы включиться в оборот, пивоварам придется зарегистрироваться в системе уже с марта 2023.

Маркировка будет вводиться поэтапно: с 1 апреля маркировать надо будет пиво в кегах, пиво в стеклянной и ПЭТ-таре — с 1 октября 2023, а позже всех к системе присоединятся производители пива в алюминиевых банках (15 января 2024).

В экспериментальном режиме маркировать пиво в России начали с 1 апреля 2021 года. Этот процесс регулировало Постановление Правительства от 17.02.2021 № 204.

Если проект закона Минпромторга примут, то он станет новой нормативной базой для всех участников оборота пива.