Во второй половине июля физлица скупили валюту на рекордные 237 млрд рублей — отчет ЦБ

Июль стал месяцем, в котором основными покупателями валюты на Московской бирже стали физические лица. В июле они купили валюты на 61 млрд рублей больше, чем в июне.

Купленную валюту люди переводили на свои зарубежные счета. При этом остатки на счетах физлиц в иностранной валюты снизились на 3 млрд долларов.

Также валюту закупали и нерезиденты из «дружественных» стран, прежде всего из стран ЕАЭС.

Поставщиками валюты являются банки, которые продают выручку своих клиентов — экспортеров.

Компаниям все также нужны рубли для оплаты налогов, начисления заработной платы и других расходов. Поэтому отмена требования об обязательной продаже валютной выручки не повлияла на объем ее продажи экспортерами.

Об этом сообщил Fankrg со ссылкой на обзор ЦБ о рисках финансовых рынков.

А тем временем Центробанк вводит новые меры против «токсичных» валют и комиссию за хранение валюты не нужно будет платить, если передать ее в доверительное управление.