При расчете НДФЛ с продажи доли в уставном капитале можно применить вычет в 250 тыс. рублей

Разъяснения дает Минфин в письме от 26.07.2022 № 03-04-05/72000.
В состав расходов по доле в УК входят:
- расходы в сумме денег или стоимости иного имущества (имущественных прав), внесенных в качестве взноса в уставный капитал при учреждении ООО или при увеличении его уставного капитала;
- расходы в сумме денег или стоимости иного имущества (имущественных прав) на приобретение или увеличение доли в уставном капитале ООО.
Кстати, если вы владели долей в УК более 5 лет, то НДФЛ не будет. Об этом напоминает Минфин в письме от 03.11.2021 № 03-04-05/89551.