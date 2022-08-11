Карьеру главного бухгалтера мужчины делают за шесть лет, а женщины за восемь — данные исследования

По данным исследования SuperJob мужчины на топ-должностях чаще встречаются среди руководителей отделов:

сервисно-технических и IT (по 97%),

логистики (91%),

закупок (78%).

Женщины чаще бывают начальниками следующих подразделений:

бухгалтерия (92%),

кадры (90%),

обучение персонала (67%).

Хотя главными бухгалтерами и руководителями некоторых отделов чаще становятся женщины, мужчины добиваются повышения быстрее. В среднем — за 6 лет от начала карьеры.

Но и женщины на некоторых должностях могут опередить мужчин. Например, позицию руководителя отдела логистики женщины достигают в среднем за 5 лет, тогда как мужчины — за 6, а руководителя отдела дизайна за 4 года против мужских 6 лет.

Должности начальника отдела кадров женщины тоже добиваются быстрее: 7 лет от начала карьеры против 10 у мужчин.

Большинство бухгалтеров уверены, что сами управляют своей карьерой и чаще всего ищут работу на Бухджобе.