Карьеру главного бухгалтера мужчины делают за шесть лет, а женщины за восемь — данные исследования

По данным исследования SuperJob мужчины на топ-должностях чаще встречаются среди руководителей отделов:
- сервисно-технических и IT (по 97%),
- логистики (91%),
- закупок (78%).
Женщины чаще бывают начальниками следующих подразделений:
- бухгалтерия (92%),
- кадры (90%),
- обучение персонала (67%).
Хотя главными бухгалтерами и руководителями некоторых отделов чаще становятся женщины, мужчины добиваются повышения быстрее. В среднем — за 6 лет от начала карьеры.
Но и женщины на некоторых должностях могут опередить мужчин. Например, позицию руководителя отдела логистики женщины достигают в среднем за 5 лет, тогда как мужчины — за 6, а руководителя отдела дизайна за 4 года против мужских 6 лет.
Должности начальника отдела кадров женщины тоже добиваются быстрее: 7 лет от начала карьеры против 10 у мужчин.
Большинство бухгалтеров уверены, что сами управляют своей карьерой и чаще всего ищут работу на Бухджобе.