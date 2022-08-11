Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам

В соцсетях клерки часто обсуждают ситуации с кадровым учетом по молодым родителям, расчетами и пособиями. Только за последнее время мы получили десяток таких вопросов.

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Делятся, например, такими вопросами:

«Если сотрудник имеет право на досрочную пенсию льготную, такие как артисты, и если он находился в декрете по уходу до 1,5 лет или болел просто, что нужно указывать?»

Наверняка и вы сталкивались с чем-то подобным. Или другими вопросами о том, что положено декретницам. Все самое важное разбираем на бесплатном вебинаре уже совсем скоро.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разложит по полочкам:

  • льготы при привлечении к ночной работе, сверхурочной работе, работе в выходной;
  • льготы при направлении в командировку;
  • перевод на легких труд беременных и кормящих;
  • перерывы в работе для кормления ребенка;
  • льготы при предоставлении отпусков: ежегодный отпуск, отпуск без сохранения зарплаты;
  • отпуск по уходу за ребенком: оформление отпуска, оформление пособия;

и многое другое.

Начало 17 августа в 12:00 мск.

Записаться можно тут.

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Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам

В соцсетях клерки часто обсуждают ситуации с кадровым учетом по молодым родителям, расчетами и пособиями. Только за последнее время мы получили десяток таких вопросов.

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