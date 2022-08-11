Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам

Делятся, например, такими вопросами:

«Если сотрудник имеет право на досрочную пенсию льготную, такие как артисты, и если он находился в декрете по уходу до 1,5 лет или болел просто, что нужно указывать?»

Наверняка и вы сталкивались с чем-то подобным. Или другими вопросами о том, что положено декретницам. Все самое важное разбираем на бесплатном вебинаре уже совсем скоро.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разложит по полочкам:

льготы при привлечении к ночной работе, сверхурочной работе, работе в выходной;

льготы при направлении в командировку;

перевод на легких труд беременных и кормящих;

перерывы в работе для кормления ребенка;

льготы при предоставлении отпусков: ежегодный отпуск, отпуск без сохранения зарплаты;

отпуск по уходу за ребенком: оформление отпуска, оформление пособия;

и многое другое.

Начало 17 августа в 12:00 мск.

Записаться можно тут.