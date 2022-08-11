Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам

Делятся, например, такими вопросами:
«Если сотрудник имеет право на досрочную пенсию льготную, такие как артисты, и если он находился в декрете по уходу до 1,5 лет или болел просто, что нужно указывать?»
Наверняка и вы сталкивались с чем-то подобным. Или другими вопросами о том, что положено декретницам. Все самое важное разбираем на бесплатном вебинаре уже совсем скоро.
Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разложит по полочкам:
- льготы при привлечении к ночной работе, сверхурочной работе, работе в выходной;
- льготы при направлении в командировку;
- перевод на легких труд беременных и кормящих;
- перерывы в работе для кормления ребенка;
- льготы при предоставлении отпусков: ежегодный отпуск, отпуск без сохранения зарплаты;
- отпуск по уходу за ребенком: оформление отпуска, оформление пособия;
и многое другое.
Начало 17 августа в 12:00 мск.
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