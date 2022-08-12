Социальный вычет

Будет форма заявления на упрощенный соцвычет по НДФЛ

По расходам на лечение, обучение, фитнес, страхование с 2023 года можно будет оформить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке – по заявлению.

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Форму этого заявления утвердит ФНС. Уведомление о подготовке нового бланка опубликовано на федеральном портале.

Закон об упрощенном соцвычете пока не принят. Поправки в НК разработал Минфин в рамках проекта по реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ. Об этом мы рассказывали здесь.

Оформить вычет можно будет через личный кабинет. Для этого надо подать заявление. Все остальные сведения поступят в ИФНС от медицинских клиник, образовательных организаций, фитнес-центров и т.д.

Чтобы эти организации передали на вас сведения в ФНС, их об этом надо попросить в заявлении.

При этом сохраняется право оформить вычет в обычном порядке — по декларации 3-НДФЛ или через работодателя.

Причем документы (договоры, чеки, лицензии и т.д.) будут не нужны. И образовательные организации, и фитнес-центры будут выдавать справки по аналогии с тем, как сейчас делают медики.

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