Льготу по семейной ипотеке продлят до конца 2023 года

Сейчас программа действует до конца 2023 года и распространяется на семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок и последующие дети.
На 1 августа по этой программе более 372 тыс. семей, в которых ребенок родился до 31 декабря 2022 года, купили новые квартиры или снизили платеж по ипотеке.
А общий объем выданных кредитов на покупку жилья составил 1,3 трлн руб.
Проект опубликован.
Для айтишникам изменили критерии получения льготной ипотеки и ставку ипотеки можно снизить, если оформить ее через электронную закладную.