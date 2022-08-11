Ипотека

Для льготной ипотеки айтишникам снизят ставки и минимальный размер зарплаты

Опять изменить условия предложили в Минцифры.

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В официальном Телеграм-канале министерства появились новые критерии, по которым чиновники предлагают выдавать льготную ипотеку сотрудникам IT-компаний.

Ставку по ипотеке хотят понизить до 3%, минимальный размер зарплаты — снизить со 150 до 120 тыс. руб. для городов-миллионников (кроме Москвы) и со 100 до 70 тыс. руб. для других населенных пунктов.

Верхнюю планку возраста в Минцифры предлагают поднять до 50 лет (сейчас 44), а главным условием трудоустройства сделать просто наличие аакредитации у IT-компании, в которой работает сотрудник. Пользоваться налоговыми льготами такой компании должно быть необязательно.

Наконец, чиновники хотят изменить и условия возможного увольнения сотрудника, получившего ипотеку. В предложениях Минцифры это звучит так:

«При увольнении из аккредитованной компании необходимо трудоустроиться в течение 6 месяцев (вместо 3 месяцев)».

Недавно власти уже меняли условия льготной ипотеки: увеличивали возможную сумму, правда, с некоторой оговоркой по ставке.

Кроме того, с 5 июля заработали правила, согласно которым IT-компания должна хотя бы один раз сдать РСВ с льготным тарифом, чтоб ее сотрудникам дали льготную ипотеку. Теперь их снова хотят поменять.

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