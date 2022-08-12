Общество

Осенние туры по России будут стоить на 20% дешевле за счет кэшбека

Правительство продлило программу внутреннего туристического кэшбека. Продажи туров начнутся с 25 августа.

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Поехать отдыхать нужно будет с 1 октября по 25 декабря.

В программе участвуют все регионы страны. Совершить поездку нужно с 1 октября по 25 декабря.

Правительство надеется, что кэшбеком воспользуются 600 тыс. человек.

За предыдущие два года по такой программе скидки на путешествия получили свыше 4 млн человек, из них в 2022 году — около 2,5 млн.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявления с совещания по развитию туристической отрасли.

Ростуризм хочет расширить льготы туристических рейсов на регулярные авиарейсы и поезда, а о том, как россияне хотят отдохнуть этим летом показал опрос.

 

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