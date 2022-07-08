Общество

Россияне все-таки будут отдыхать этим летом. Но без развлечений и шопинга, показал опрос

Большинство работников заявили, что хотят отдохнуть этим летом. Но бюджетно и без сопутствующих трат.

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О планах россиян на отпуск узнавал в последнюю неделю июня сервис «Зарплата.ру».

Расходы распределились следующим образом:

  • 25% готовы потратить на него 30-50 тыс. рублей;
  • 17% до 30 тыс;
  • 13%90-110 тыс;
  • 14% 70-90 тыс;
  • 4%- 110-130 тыс.

Свыше 130 тыс. рублей готовы потратить 6%, более 150 тыс. рублей отложили 7% опрошенных, говорится в результатах исследования.

67% участников опроса рассказали, что урезали бюджет на отдых по сравнению с 2021 годом. 

Экономить стали на:

  • аренде жилья (20%);
  • покупке билетов (19%);
  • развлечениях (18%);
  • шопинге(16%);
  • сувенирах (9%);
  • экскурсиях(6%).

 2% сообщили, что им придется экономить даже на мобильной связи, а 4% респондентов будут экономить на всем.

Ранее выдвигались предположения, что большинству россиян придется отказаться от отпуска в этом году из-за проблем с финансами.

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