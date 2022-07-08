Россияне все-таки будут отдыхать этим летом. Но без развлечений и шопинга, показал опрос

О планах россиян на отпуск узнавал в последнюю неделю июня сервис «Зарплата.ру».
Расходы распределились следующим образом:
- 25% готовы потратить на него 30-50 тыс. рублей;
- 17% до 30 тыс;
- 13%90-110 тыс;
- 14% 70-90 тыс;
- 4%- 110-130 тыс.
Свыше 130 тыс. рублей готовы потратить 6%, более 150 тыс. рублей отложили 7% опрошенных, говорится в результатах исследования.
67% участников опроса рассказали, что урезали бюджет на отдых по сравнению с 2021 годом.
Экономить стали на:
- аренде жилья (20%);
- покупке билетов (19%);
- развлечениях (18%);
- шопинге(16%);
- сувенирах (9%);
- экскурсиях(6%).
2% сообщили, что им придется экономить даже на мобильной связи, а 4% респондентов будут экономить на всем.
Ранее выдвигались предположения, что большинству россиян придется отказаться от отпуска в этом году из-за проблем с финансами.
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