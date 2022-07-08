Россияне все-таки будут отдыхать этим летом. Но без развлечений и шопинга, показал опрос

О планах россиян на отпуск узнавал в последнюю неделю июня сервис «Зарплата.ру».

Расходы распределились следующим образом:

25% готовы потратить на него 30-50 тыс. рублей;

17% до 30 тыс;

13%90-110 тыс;

14% 70-90 тыс;

4%- 110-130 тыс.

Свыше 130 тыс. рублей готовы потратить 6%, более 150 тыс. рублей отложили 7% опрошенных, говорится в результатах исследования.

67% участников опроса рассказали, что урезали бюджет на отдых по сравнению с 2021 годом.

Экономить стали на:

аренде жилья (20%);

покупке билетов (19%);

развлечениях (18%);

шопинге(16%);

сувенирах (9%);

экскурсиях(6%).

2% сообщили, что им придется экономить даже на мобильной связи, а 4% респондентов будут экономить на всем.

Ранее выдвигались предположения, что большинству россиян придется отказаться от отпуска в этом году из-за проблем с финансами.