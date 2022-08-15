IT-компании

Чистка реестра IT-компаний продолжится. Оттуда исключат непрофильные организации

Минцифры учредит «Совет по аннулированию госаккредитации IT-организаций». Из реестра уберут непрофильные организации.

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Проверкой займутся главы профильных ассоциаций: «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ.

Потери бюджета из-за пребывания в реестре айтишников, которые не совсем и айтишники, только за последние полгода составили около 9 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

1 августа из реестра уже исключили более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной.

Cреди исключенных — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк, МТС-банк и другие.

Добавим, что по закону от 14.07.2022 № 321-ФЗ старые правила госаккредитации перестали действовать с 1 августа 2022 года. Новых правил пока нет.

Поэтому с 1 августа прием заявлений приостановлен. 

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