Из реестра исключили более 400 аккредитованных IT-компаний

Минцифры в очередной раз обновили информацию о компаниях из IT- реестра.

Последний раз это было в сентябре прошлого года. Тогда из реестра исключили около 1,6 тыс. организаций.

Из реестра исключили более более 150 бюджетных учреждений, 32 банка,12 страховых компаний и другие компании, которые не относятся к IT.

Если раньше для включения в реестр требовался только профильный ОКВЭД, то сейчас для дополнительной информации о включении в реестр компаний ведомство использовало данные с их официальных сайтов.

Список аккредитованных компаний можно посмотреть на сайте Минцифры.

С 1 августа 2022 года заявления на подачу аккредитации временно не принимаются в связи с тем, что Минфицры разрабатывают новый порядок процедуры аккредитации ИТ-компаний

Уже писали о том, что попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее и что Почта России стала аккредитованной IT-компанией.